Следователи ФРГ исключают политический мотив при нападении на мэра Хердекке

Состояние 57-летней женщины остается критическим

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 7 октября. /ТАСС/. Следователи исходят из того, что нападение на бургомистра (мэра) города Хердекке Ирис Штальцер (Социал-демократическая партия Германии) имеет под собой семейную подоплеку, доказательств политического мотива в настоящее время нет.

"Состояние 57-летней женщины остается критическим. Согласно текущим результатам расследования, доказательств совершения преступления по политическим мотивам нет. Предполагается наличие семейной подоплеки", - говорится в совместном заявлении прокуратуры и полиции Хагена (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия).

Ранее агентство DPA писало, что следователи не исключают версию семейной подоплеки при расследовании нападения на бургомистра города Хердекке (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Согласно информации, полученной DPA от источников в правоохранительных органах, двое приемных детей Штальцер в возрасте 15 и 17 лет позвонили в службу экстренной помощи в полдень. Их увезли для допроса и судебно-медицинской экспертизы. Летом 2025 года, как указали источники в правоохранительных органах, в семье произошел случай домашнего насилия, который был зафиксирован полицией.

"Ведется сбор улик. Несовершеннолетние дети жительницы Хердекке все еще находятся в полиции", - указывается в заявлении прокуратуры и полиции Хагена. Ведется расследование.

7 октября телерадиокомпания WDR сообщила, что Штальцер подверглась нападению и получила ножевые ранения. Ее состояние оценивается как критическое. Раненую женщину обнаружил в квартире сын. Политик успела рассказать ему, что на нее напали на улице несколько мужчин. Полиция ведет розыск подозреваемых.

Штальцер была избрана бургомистром Хердекке 28 сентября.