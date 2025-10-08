Челябинского министра дорожного хозяйства отпустили из СИЗО под домашний арест

Алексей Нечаев будет проживать в Москве в съемном жилье

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Министр дорожного хозяйства Челябинской области Алексей Нечаев, который был задержан сотрудниками ФСБ и арестован в феврале по делу о растрате, отпущен под домашний арест. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Меру пресечения изменили на домашний арест. Фигурант будет проживать в Москве в съемном жилье", - сказали в правоохранительных органах.

Со ссылкой на правоохранительные органы 1 октября сообщалось, что Нечаеву продлили срок содержания под стражей до 10 октября. В пресс-службе Мещанского районного суда Москвы в конце февраля сообщали, что Нечаев арестован по делу о растрате. Также арестованы несколько руководителей дорожных подрядных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог, им инкриминируется хищение денежных средств в особо крупном размере в составе организованной преступной группы.

Нечаев возглавлял министерство с 8 ноября 2019 года, до этого он занимал должность начальника управления дорожного хозяйства министерства, а еще ранее - начальника отдела производственно-технического надзора областного госучреждения "Челябинскавтодор". В декабре 2024 года был арестован замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко.