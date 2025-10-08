При ракетном ударе по Белгородской области погибли три человека

Еще один ранен

БЕЛГОРОД, 8 октября. /ТАСС/. Поселок Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Предварительно, три человека погибли, еще один ранен, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Поселок Маслова Пристань Шебекинского округа подвергся ракетному обстрелу. По предварительным данным, трое погибло, один - раненый", - написал глава региона, добавив, что частично разрушено здание соцобъекта.

Гладков отметил, что оперативные службы разбирают завалы на месте, под ними могут быть люди. Он добавил, что по приезде на место проинформирует об уточненных последствиях ракетного обстрела.