Трое погибших и десять пострадавших. Последствия обстрела ВСУ Масловой Пристани
Редакция сайта ТАСС
08:42
обновлено 09:17
Поселок Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По последним данным, 3 человека погибли, 10 пострадали.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства обстрела
- Поселок Маслова Пристань подвергся ракетному обстрелу утром 8 октября.
- Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что оперативные службы разбирают завалы на месте, под ними могут быть люди.
- По его информации, частично разрушен соцобъект, также повреждены два многоквартирных дома и семь автомобилей.
Погибшие и пострадавшие
- По последним данным, в результате обстрела погибли 3 человека, 10 пострадали.
- Как уточнил Гладков, жертвами стали двое мужчин и одна женщина.
- Все 10 пострадавших - женщины.
- Сообщалось, что четверо из них получили множественные осколочные ранения, еще у пятерых, предварительно, диагностировали баротравмы.
- Семь женщин доставили в медицинские учреждения Белгорода.
- Состояние одной из них медики оценивают как тяжелое.
- Три женщины после оказания помощи продолжат лечение амбулаторно.
Реакция
- Гладков сообщил, что вместе с министром энергетики России Сергеем Цивилевым посетил пострадавший поселок.
- На месте работают оперативные службы, началась работа по закрытию теплового контура.
- Жителей на время переместят в пункт временного размещения, сейчас идет поквартирный обход.