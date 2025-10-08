Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествияВоенная операция на Украине
Статья

Трое погибших и десять пострадавших. Последствия обстрела ВСУ Масловой Пристани

Редакция сайта ТАСС
08:42
обновлено 09:17
© Официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Поселок Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По последним данным, 3 человека погибли, 10 пострадали.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства обстрела

  • Поселок Маслова Пристань подвергся ракетному обстрелу утром 8 октября.
  • Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что оперативные службы разбирают завалы на месте, под ними могут быть люди.
  • По его информации, частично разрушен соцобъект, также повреждены два многоквартирных дома и семь автомобилей.

Погибшие и пострадавшие

  • По последним данным, в результате обстрела погибли 3 человека, 10 пострадали.
  • Как уточнил Гладков, жертвами стали двое мужчин и одна женщина.
  • Все 10 пострадавших - женщины.
  • Сообщалось, что четверо из них получили множественные осколочные ранения, еще у пятерых, предварительно, диагностировали баротравмы.
  • Семь женщин доставили в медицинские учреждения Белгорода.
  • Состояние одной из них медики оценивают как тяжелое.
  • Три женщины после оказания помощи продолжат лечение амбулаторно.

Реакция

  • Гладков сообщил, что вместе с министром энергетики России Сергеем Цивилевым посетил пострадавший поселок.
  • На месте работают оперативные службы, началась работа по закрытию теплового контура.
  • Жителей на время переместят в пункт временного размещения, сейчас идет поквартирный обход.
 
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине