Число пострадавших при ракетном обстреле Масловой Пристани достигло 10

В больницу доставили семь человек

Редакция сайта ТАСС

Вячеслав Гладков осмотрел место удара ВСУ © Официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

БЕЛГОРОД, 8 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по поселку Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области, по обновленной информации, пострадали 10 человек, трое погибли. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Читайте также

Трое погибших и десять пострадавших. Последствия обстрела ВСУ Масловой Пристани

"Сегодня утром в поселке Маслова Пристань в результате ракетного обстрела погибли три человека. Количество пострадавших увеличилось до десяти. Семь женщин доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Состояние одной из них медики оценивают как тяжелое", - написал он в Telegram-канале, добавив, что три женщины после оказания помощи продолжат лечение амбулаторно.

Глава региона добавил, что частично разрушен соцобъект, также повреждены два многоквартирных дома и семь автомобилей. Информация о последствиях уточняется.