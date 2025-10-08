После ДТП с четырьмя погибшими в Ижевске завели еще одно дело

Назначили автотехническую судебную экспертизу

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 октября. /ТАСС/. Сотрудники МВД по Удмуртии возбудили уголовное дело после массового ДТП с четырьмя погибшими в Ижевске, сообщили в пресс-службе министерства. Ранее уголовное дело было возбуждено региональным следственным управлением СК РФ.

"По факту дорожно-транспортного происшествия специализированным следственным отделом по расследованию ДТП СУ МВД по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

Назначена автотехническая судебная экспертиза.

Ранее следственное управление СК РФ по региону возбудило по факту ДТП уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Авария произошла в Ижевске 7 октября. На перекрестке столкнулись три легковых автомобиля и рейсовый автобус, следовавший по маршруту Пермь - Казань. Три пешехода и один водитель погибли. В автобусе, по предварительным данным, никто не пострадал.