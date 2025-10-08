Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествияВоенная операция на Украине

Гладков показал кадры последствий ракетного обстрела ВСУ Белгородской области

Три человека погибли
Редакция сайта ТАСС
08:28
Вячеслав Гладков осмотрел место удара ВСУ Официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Вячеслав Гладков осмотрел место удара ВСУ

© Официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

ТАСС, 8 октября. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал видео последствий ракетного обстрела со стороны ВСУ поселка Маслова Пристань Шебекинского округа в своем Telegram-канале

Читайте также

Трое погибших и десять пострадавших. Последствия обстрела ВСУ Масловой Пристани

На кадрах видно частичное разрушение социального объекта. В своем посте глава региона также рассказал, что посетил разрушенный в результате обстрела дом.

Предварительно, три человека погибли, еще девять ранены. На месте уже работают сотрудники МЧС, бойцы самообороны - идет работа по разбору завалов, под которыми могут быть люди. 

УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине