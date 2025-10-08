Гладков показал кадры последствий ракетного обстрела ВСУ Белгородской области
Редакция сайта ТАСС
08:28
ТАСС, 8 октября. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал видео последствий ракетного обстрела со стороны ВСУ поселка Маслова Пристань Шебекинского округа в своем Telegram-канале.
На кадрах видно частичное разрушение социального объекта. В своем посте глава региона также рассказал, что посетил разрушенный в результате обстрела дом.
Предварительно, три человека погибли, еще девять ранены. На месте уже работают сотрудники МЧС, бойцы самообороны - идет работа по разбору завалов, под которыми могут быть люди.