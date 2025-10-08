ФСБ показала задержание подорвавшего машину военного в Наро-Фоминске

За выполнение задания злоумышленник получил 240 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

ТАСС, 8 октября. ФСБ показала видео задержания россиянина, взорвавшего автомобиль военнослужащего в Наро-Фоминске.

На кадрах видны момент задержания и допрос обвиняемого.

По данным ФСБ, мужчина получил от куратора 240 тыс. рублей, 80 тыс. из которых непосредственно за сам подрыв.

Возбуждено уголовное дело о теракте (ч. 1 ст. 205 УК РФ). Злоумышленник заключен под стражу, ему грозит до двадцати лет тюрьмы.​