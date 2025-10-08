ФСБ показала задержание подорвавшего машину военного в Наро-Фоминске
09:01
ТАСС, 8 октября. ФСБ показала видео задержания россиянина, взорвавшего автомобиль военнослужащего в Наро-Фоминске.
На кадрах видны момент задержания и допрос обвиняемого.
По данным ФСБ, мужчина получил от куратора 240 тыс. рублей, 80 тыс. из которых непосредственно за сам подрыв.
Возбуждено уголовное дело о теракте (ч. 1 ст. 205 УК РФ). Злоумышленник заключен под стражу, ему грозит до двадцати лет тюрьмы.