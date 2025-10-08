Требование Момотова закрыть процесс об изъятии его имущества отклонили

Суд продолжится в открытом режиме

​​​​​МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Останкинский районный суд Москвы отклонил ходатайство представителя судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова о закрытии процесса об изъятии его имущества по иску Генпрокуратуры. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил продолжить судебное разбирательство в открытом режиме, ходатайство представителя Момотова - отклонить", - сказала судья.

Ранее представитель Момотова в ходе заседания потребовал закрыть процесс, мотивировав это тем, что в деле присутствуют сведения, составляющие банковскую и налоговую тайну. При этом Генпрокуратура выступила против такого решения. По мнению представителей надзорного ведомства, оснований для закрытия процесса нет.

Генпрокуратура требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в их числе 95 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на его компаньонов Марченко.

Момотов был судьей Верховного суда с 2010 года. В 2013 году был избран секретарем Пленума Верховного суда РФ, в 2019 году вошел в состав президиума высшего судебного органа. На IX Всероссийском съезде судей в декабре 2016 года избран председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года переизбран на новый срок. 26 сентября этого года Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия судьи Момотова в связи с его письменным заявлением об отставке.