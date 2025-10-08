Число погибших в ДТП в Волгограде увеличилось до трех

В медучреждении умерла еще одна пассажирка Lada

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 8 октября. /ТАСС/. Число погибших в результате ДТП с двумя легковыми автомобилями в Волгограде возросло до трех. Как сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МВД России по Волгоградской области, в медучреждении умерла одна из пассажирок.

"В результате ДТП вторая пассажирка "Лады", доставленная в медучреждение, несмотря на усилия врачей скончалась. Еще одна пострадавшая - четырехлетняя пассажирка Toyota - проходит лечение", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Красноармейском районе Волгограда столкнулись автомобили Lada Granta и Toyota Camry. В результате ДТП водитель Lada умер на месте аварии до приезда скорой помощи, одна его пассажирка умерла в медучреждении. Также были госпитализированы еще одна пассажирка Lada и четырехлетняя пассажирка иномарки.