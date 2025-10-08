Законность приговора посмертно осужденного Хачатуряна проверят 27 октября

Заседание назначили на 14:30 мск

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд 27 октября рассмотрит апелляционные жалобы защиты Михаила Хачатуряна, попросившей вернуть на пересмотр обвинительный приговор, согласно которому в первой судебной инстанции он посмертно признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальном насилии над дочерьми. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Заседание назначено на 14:30 мск 27 октября", - говорится в сообщении.

Жалоба от родственников Хачатуряна с требованиями признать приговор незаконным, отменить решение и реабилитировать убитого также будет рассмотрено в апелляционном порядке.

После оглашения приговора Хачатуряну его сестра заявила ТАСС, что будет добиваться его реабилитации. Адвокаты потерпевших по делу, которыми были признаны три дочери Хачатуряна, в свою очередь заявляли агентству, что защиту и сестер решение столичного суда устраивает, поэтому они обжаловать его не планируют. Кроме того, один из адвокатов сестер, отмечал в беседе с корреспондентом ТАСС, что шел с коллегами к этому результату почти шесть с половиной лет, а принятое судом первой инстанции решение говорит о том, что девушки действовали в целях самообороны. Дело в отношении Хачатуряна было прекращено по нереабилитирующим основаниям почти полгода назад.