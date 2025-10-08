В подконтрольных Киеву районах Запорожской области произошли взрывы

Также сообщается о взрывах в городе Запорожье

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Новые взрывы произошли в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".

По его данным, в городе Запорожье произошли две новые серии взрывов.

Ранее глава подчиненной украинским властям региональной администрации Иван Федоров сообщал о взрывах в области.

В подконтрольных Киеву районах Запорожской области продолжает действовать воздушная тревога. Сирены также работают в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины.