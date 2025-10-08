ТАСС: материалы дела генерала Попова направили в Главную военную прокуратуру

Бывший замглавы Минобороны в окончательной редакции обвиняется в превышении должностных полномочий, особо крупном мошенничестве и других коррупционных преступлениях

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Материалы уголовного дела о коррупции в отношении бывшего заместителя главы Минобороны генерала армии Павла Попова направлены для утверждения обвинительного заключения в Главную военную прокуратуру (ГВП). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Генерал Попов в окончательной редакции обвиняется в превышении должностных полномочий, особо крупном мошенничестве и других коррупционных преступлениях. "Материалы дела в отношении генерала Попова были направлены в Главную военную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, если надзорный орган примет положительное решение, то после утверждения ГВП определит подсудность рассмотрения дела Попова. Ранее правоохранители заявили ТАСС, что уголовное дело генерала армии будет рассматриваться по существу в 235-м гарнизонном военном суде.

Генералу армии в окончательной редакции вменили совершение преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий). Его уголовное дело насчитывает 56 томов, включая вещдоки и другие документы, имеющие значение для рассмотрения дела в суде.

Данные следствия

Следствием установлено, что в 2022-2024 годах Попов, а также бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров и занимавший тогда должность директора военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов совершили многомиллионное хищение бюджетных денег через внесение в документацию заведомо ложных сведений о выполненных строительных работах в парке. По данным следствия, в 2014-2024 годах Попов также получил от генерального директора ОАО "Бамстройпуть" взятку за общее покровительство при проведении строительных работ в виде предоставления генералу возможности безвозмездного пользования квартирой и машиной от взяткодателя. Общую сумму взятки следствие оценило более чем в 45 млн рублей, исходя из стоимости аренды квартиры и автомобиля за 10 лет.

Кроме того, согласно материалам следствия, в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников "Патриота", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 млн рублей. В целях обеспечения приговора в части штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 100 млн рублей.

В рамках уголовного дела при осмотре жилища Попова силовиками были изъяты, по данным следствия, незаконно хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Получены заключения судебных экспертиз, собраны неопровержимые доказательства, которые полностью подтверждают вину Попова, заявляли ранее в следственных органах. Ахмедов и Шестеров заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Ахмедова суд приговорил к пяти годам колонии, Шестерова - к шести.