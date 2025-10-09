Защита экс-замглавы МО РФ Попова просит ГВП закрыть его дело о коррупции

Адвокат генерала Денис Сагач заявил, что также обратился в прокуратуру с жалобой "на незаконный отказ следователя" в медицинском освидетельствовании подзащитного

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Представитель защиты бывшего заместителя главы Минобороны РФ генерала армии Павла Попова просит Главную военную прокуратуру (ГВП) о прекращении уголовного дела о коррупции в связи с его непричастностью к инкриминируемым преступлениям. Об этом ТАСС сообщил адвокат генерала Денис Сагач.

"Защитой подана в прокурору жалоба о возвращении материалов уголовного дела следователю и прекращении дела в связи с непричастностью Павла Попова к инкриминируемым ему преступлениям", - сказал защитник.

Материалы дела о коррупции в отношении Попова направили для утверждения обвинительного заключения в ГВП, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Генерал Попов в окончательной редакции обвиняется в превышении должностных полномочий, особо крупном мошенничестве и других коррупционных преступлениях. Вину он не признает.

Кроме того, Сагач заявил в беседе с ТАСС, что также обратился в прокуратуру с отдельной жалобой "на незаконный отказ следователя" в медицинском освидетельствовании подзащитного, в жалобе адвокат в том числе просит провести прокурорскую проверку условий содержания генерала армии в СИЗО.

Попову в окончательной редакции вменили совершение преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий). Его уголовное дело насчитывает 56 томов, включая вещдоки и другие документы, имеющие значение для рассмотрения дела в суде.