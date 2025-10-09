ТАСС: оказавшийся в сети телефон Усольцева использовался как рабочий

Глава семьи не взял его в поход, сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии

КРАСНОЯРСК, 9 октября. /ТАСС/. Глава семьи Сергей Усольцев, который вместе с женой и пятилетним ребенком пропал в Партизанском районе Красноярского края, не взял с собой один из трех мобильных телефонов, который сейчас оказался доступен для связи. Об этом сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.

По информации местных СМИ, один из мобильных номеров Усольцева появляется в сети и доступен для звонка.

"Два телефона он взял с собой. Один - МТС, он был доступен последний раз днем 27 сентября, второй - Tele2, последний сигнал был в 22:31 (18:31 мск) 28 сентября. Третьего рабочего [мобильного] телефона у него с собой не было, и на него идет гудок", - сообщили в ведомстве.

28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь.

По данным правоохранительных органов, в том месте, где могут находиться туристы, квадрокоптер зафиксировал двух медведей. Следователи осмотрели машину Усольцевых, где не нашли туристического снаряжения. Установлено, что Усольцевы были в легкой одежде, а по дороге в гору их видели двое туристов.

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.