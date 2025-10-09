Один из участников штурма дворца президента Грузии бросил коктейль Молотова

Саба Кордзая бросил его в направлении правоохранителей, мобилизованных для восстановления порядка, сообщил заместитель генерального прокурора Амиран Гулуашвили

ТБИЛИСИ, 9 октября. /ТАСС/. Задержанный участник штурма дворца президента Грузии 4 октября Саба Кордзая бросил в сторону полицейских коктейль Молотова. Об этом сообщил на брифинге заместитель генерального прокурора Грузии Амиран Гулуашвили.

"На прилегающей к дворцу президента территории один из задержанных, Коба Эпиташвили, нанес физическое оскорбление полицейскому, а Саба Кордзая бросил в направлении правоохранителей, мобилизованных для восстановления порядка, так называемый коктейль Молотова", - говорится в сообщении.

Как сообщил заместитель генпрокурора, Эпиташвили и Кордзае предъявлено обвинение по статье об участии в групповом насилии, что подразумевает до шести лет лишения свободы.

Генпрокуратура предъявила обвинения всего 13 участникам беспорядков, которые были задержаны 7 и 8 октября. Одной из них, Нане Сандер грозит до 9 лет тюрьмы по статье об организации группового насилия. Она активно призывала к насильственным действиям посредством соцсетей. Ранее прокуратура предъявила обвинения другой группе из 13 задержанных участников штурма дворца президента.

В Тбилиси 4 октября, в день проведения муниципальных выборов, прошел митинг оппозиции. Организаторы, анонсировавшие в тот день свержение власти, со сцены призвали "завладеть ключами от дворца президента", после чего часть протестующих направилась к расположенной поблизости резиденции. Демонстранты снесли ограждение, но их оттеснил спецназ, применивший водометы и слезоточивый газ. Полиция задержала пятерых инициаторов акции за призывы к свержению власти и организацию группового насилия. Им грозит до девяти лет лишения свободы. По данным МВД, помимо пятерых главных организаторов акции, задержан 31 участник беспорядков.