Число госпитализированных с кишечной инфекцией челябинских школьников выросло

По данным медиков, у учащихся наблюдается вирусная, а не бактериальная природа заболевания

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 9 октября. /ТАСС/. Число учащихся школы в городе Трехгорном Челябинской области, госпитализированных с признаками острой кишечной инфекции, увеличилось до 24. Об этом ТАСС сообщили в областном министерстве образования.

Ранее со ссылкой на главу города сообщалось о семи госпитализированных.

"По данным администрации Трехгорного, госпитализированы восемь учеников одной из городских школ с симптомами кишечной инфекции. <…> В то же время дети из этой же школы отправились на поезде в Железноводск. С аналогичными симптомами они были сняты с поезда в Самаре, там госпитализированы 16 детей, остальные с сопровождающими отправились домой", - сказали в министерстве.

По информации министерства образования Челябинской области, в школе организовано дистанционное обучение. С учащимися, педагогами и родителями проведена разъяснительная работа. Проводится комплекс необходимых мероприятий, включая медицинское наблюдение за контактными лицами и отбор проб. После необходимых мероприятий занятия будут возобновлены в обычном режиме.

В министерстве добавили, что, по данным медиков, у учащихся наблюдается вирусная, а не бактериальная природа заболевания.