"ЛизаАлерт": снег мешает найти следы пропавшей под Красноярском семьи

Усольцевых ищут 979 человек, сообщил координатор поисков Григорий Сергеев

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Ухудшение погодных условий, сложный рельеф и большое количество туристов в районе поисков пропавшей под Красноярском семьи не позволяет найти вещи и следы, которые бы помогли в их обнаружении. Об этом ТАСС рассказал председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", координатор поисков Григорий Сергеев, добавив, что к поискам присоединилось уже свыше тысячи человек.

28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района и не вернулись на туристическую базу.

"Сейчас в той местности количество снега не уменьшается, а все время прибавляется. От этого большое количество предметов и следов, которые мы бы хотели найти, скрывает снежный покров", - сказал Сергеев.

Когда семья Усольцевых вышла на свой маршрут, на улице было 26 градусов тепла, а уже через несколько часов погода стала радикально меняется, рассказал председатель поискового отряда. "Начался дождь, ветер, впоследствии мокрый снег, а сейчас в некоторых местах, где происходит поисковое мероприятие, в районе поиска, уже и снега по колено", - пояснил он.

По словам Сергеева, на данный момент в поисках принимает участие 979 человек. "Отдаленное место от Красноярска, горный район, сложные погодные условия. Если бы это были обычные условия леса и горной местности, то уже обнаружили бы большое количество разных улик", - сказал собеседник агентства, добавив, что большое количество артефактов, найденных на месте, не относились к пропавшей семье.

В районе поисков ведется активная промысловая охота, поэтому туристов достаточно много, из-за этого некоторые предметы и находки пропавших там обнаруживаются, но после проведения большой работы подтверждения, имеют ли они отношение к поиску данной семьи или нет, выясняется, что не имеют.