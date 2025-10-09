МВД показало кадры с организаторами финансовой пирамиды в Петербурге
10:27
ТАСС, 9 октября. Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала видео с задержанными за организацию финансовой пирамиды в Петербурге в своем Telegram-канале.
На кадрах видно как сотрудник полиции сопровождает злоумышленников в ПО и КП и О ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
За несколько лет жертвами финансовой пирамиды стали не менее 200 человек, лишившихся порядка 600 млн рублей.