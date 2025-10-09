Реклама на ТАСС
МВД показало кадры с организаторами финансовой пирамиды в Петербурге

Злоумышленники присвоили себе около 600 млн рублей
10:27
© Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк/ ТАСС

ТАСС, 9 октября. Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала видео с задержанными за организацию финансовой пирамиды в Петербурге в своем Telegram-канале

На кадрах видно как сотрудник полиции сопровождает злоумышленников в ПО и КП и О ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

За несколько лет жертвами финансовой пирамиды стали не менее 200 человек, лишившихся порядка 600 млн рублей. 

