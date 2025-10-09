В Кургане арестовали мужчину, который поджег дом

Ход расследования находится на контроле прокуратуры Курганской области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана Курганским городским судом в отношении мужчины, совершившего поджог жилого дома, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Курганской области.

Ранее в региональном следственном управлении СК РФ сообщали, что вечером 7 октября 24-летний мужчина после конфликта с сожительницей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил жилой дом снаружи бензином, а затем поджег его. В результате женщина и двое несовершеннолетних детей погибли, один ребенок был госпитализирован.

"Курганский городской суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу жителю Шатровского муниципального округа, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом). <…> Суд ходатайство следователя удовлетворил, избрав обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца по 7 декабря", - сказано в сообщении пресс-службы.

Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры Курганской области. Как ранее уточнили в региональном правительстве, органами опеки и попечительства решается вопрос по определению дальнейшего места жительства пострадавшего мальчика и девочки, которой во время возгорания не было дома. Детям будет оказана психологическая помощь.