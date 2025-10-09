В Омске заключили под стражу стрелявшего в пограничника жителя Алтая

Он несколько раз выстрелил в сотрудника пограничного управления ФСБ России по региону из охотничьего карабина

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 9 октября. /ТАСС/. Омский суд заключил под стражу жителя Республики Алтай, который 7 октября несколько раз выстрелил в сотрудника пограничного управления ФСБ России по Омской области из охотничьего карабина. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора региона Татьяна Булихова.

"В суде прокурор настаивал на заключении фигуранта под стражу в связи с рисками, что обвиняемый может скрыться от следствия. С учетом позиции государственного обвинителя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Булихова.

Ранее ТАСС сообщил, что 57-летний житель Республики Алтай 7 октября на автомобильной заправочной станции в Калачинском районе не менее двух раз выстрелил из охотничьего карабина с оптическим прицелом в сторону сотрудника пограничного управления ФСБ России по Омской области, который осуществлял оперативно-разыскные мероприятия. Пули повредили его автомобиль. Следственные органы возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, санкция статьи предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.