В Ульяновской области в ДТП погиб начальник железнодорожного вокзала Инзы

В ОАО "РЖД" выразили соболезнования родным погибшего

УЛЬЯНОВСК, 9 октября. /ТАСС/. Куйбышевская железная дорога (КбшЖД) сообщила о гибели в ДТП начальника железнодорожного вокзала города Инзы в Ульяновской области.

"В Ульяновской области в результате ДТП погиб начальник железнодорожного вокзала Инзы", - рассказали ТАСС в пресс-службе КбшЖД.

В ОАО "РЖД" выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее в пресс-службе управления МВД РФ по Ульяновской области сообщили ТАСС, что 8 октября болотоход, в котором находились девять человек, перевернулся при пересечении вброд реки Инзы. В результате один человек погиб, восьми остальным удалось выбраться из транспортного средства. В местных СМИ и Telegram-каналах уточняли, что погиб начальник железнодорожного вокзала в городе Инзе.