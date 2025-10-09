В Грузии задержали напавших на офицеров погранохраны Польши

На них завели уголовное дело по статье о групповом насилии

ТБИЛИСИ, 9 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двух мужчин, напавших в Тбилиси на офицеров польской службы пограничной охраны. Об этом сообщило МВД Грузии.

По данным министерства, был задержан гражданин 2004 года рождения, а также ранее судимый за тяжкие преступления гражданин 1985 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье о групповом насилии.

Ранее агентство РАР сообщило, что группа офицеров польской пограничной охраны была атакована в Тбилиси, в результате чего двое получили тяжелые травмы головы и были направлены в госпиталь. Нападавшие были вооружены ножами и кусками арматуры.

Польские офицеры находились в Тбилиси с миссией Европейского агентства пограничной охраны (Frontex) в рамках операции по реадмиссии из Польши нескольких граждан Грузии и Пакистана.