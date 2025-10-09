ТАСС: число обращений челябинских учащихся с кишечной инфекцией выросло до 27

Из них девять человек госпитализировали

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 9 октября. /ТАСС/. Количество учащихся школы в городе Трехгорном Челябинской области, обратившихся к медикам с признаками острой кишечной инфекции, увеличилось до 27. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Ранее было известно о 24 обращениях.

"На текущий момент в больницу обратились 27 лиц, из них 9 госпитализировали", - сказали в правоохранительных органах.

Ранее со ссылкой на местные власти сообщалось, что, по данным администрации Трехгорного, госпитализированы восемь учеников одной из городских школ с симптомами кишечной инфекции. Кроме того, дети из этой же школы отправились на поезде в Железноводск. С аналогичными симптомами они были сняты с поезда в Самаре.

По информации министерства образования Челябинской области, в школе организовано дистанционное обучение. С учащимися, педагогами и родителями проведена разъяснительная работа. Проводится комплекс необходимых мероприятий, включая медицинское наблюдение за контактными лицами и отбор проб. После необходимых мероприятий занятия будут возобновлены в обычном режиме.

В министерстве отмечали, что, по данным медиков, у ребят наблюдается вирусная, а не бактериальная природа заболевания.