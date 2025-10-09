В Абхазии в ДТП пострадали туристы из Ставрополья

Часть из них получили медпомощь на месте

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Туристы из Ставропольского края находились в автобусе, сорвавшемся в пропасть в Абхазии. Специалисты Минздрава региона находятся на связи с коллегами из республики, сообщил в Telegram-канале губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"В Абхазии произошел несчастный случай с нашими земляками. По оперативной информации от властей республики, экскурсионный микроавтобус, в котором были туристы из Ставрополья, в горной местности съехал с дороги. К глубокому сожалению, среди пассажиров есть погибший. Краевой Минздрав на связи с абхазскими коллегами. Установлено взаимодействие по линии федеральной службы медицины катастроф", - написал он.

Владимиров отметил, что трое пострадавших получили медпомощь на месте. Четыре человека доставлены в республиканское медучреждение.

"Пока у нас нет полной информации о произошедшем. Работаем, чтобы получить эти данные. Ждем список ставропольцев, которые находились в микроавтобусе", - пояснил Владимиров.

Ранее в пресс-службе МЧС Абхазии журналистам сообщили о ДТП с туристическим автобусом возле высокогорного поселка Акармара выше города Ткуарчал на востоке республики. Спасатели извлекли из почти 50 метровой расщелины троих пострадавших и тело одной погибшей туристки. Четверо, в том числе местный водитель, выбрались самостоятельно. Все пострадавшие доставлены в Ткуарчалскую районную больницу.