Появились кадры с места ДТП в Новосибирске, где автомобиль въехал в остановку

В аварии пострадали шесть человек, сообщили в Минздраве региона
17:45
ТАСС, 9 октября. ГУ МВД по Новосибирской области опубликовало кадры с места ДТП в Новосибирске, где автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. 

Ранее сообщалось, что в аварии на улице Кирова пострадали шесть человек. Они доставлены в медучреждения, сообщили в Минздраве региона. Там уточнили, что один из пострадавших в ДТП на остановке "Универмаг Октябрьский" находится в крайне тяжелом состоянии, четыре человека - в тяжелом состоянии, еще один - в состоянии средней степени тяжести. 

В полиции также заявили, что у водителя выявлены признаки алкогольного опьянения. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что совершивший наезд автомобиль находился в каршеринге.

В Telegram-канале прокуратуры Новосибирской области также опубликовали кадры с видеорегистратора, на которых видны псоледствия аварии. 

СК проводит проверку по факту происшествия. 

