На Камчатке за сутки зафиксировали семь афтершоков

В населенных пунктах подземный толчок ощущался два раза

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 октября. /ТАСС/. Афтершоковый процесс после июльского землетрясения магнитудой 8,8 продолжается на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали семь сейсмособытий. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло семь афтершоков магнитудой до 5,8 В населенных пунктах региона подземный толчок ощущался два раза", - сказали в ведомстве.

В предыдущие сутки ученые зафиксировали шесть сейсмособытий.

В настоящее время в регионе активность зафиксирована на пяти вулканах. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.