На курильском Парамушире после землетрясения ощутили толчки

Сейсмособытие произошло у берегов Камчатки

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 10 октября. /ТАСС/. Толчки силой до четырех баллов ощущались в городе Северо-Курильске на курильском острове Парамушир Сахалинской области после землетрясения, которое произошло у берегов Камчатки. Об этом сообщили в филиале федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба" Российской академии наук.

Читайте также

Где в России могут произойти землетрясения и почему москвичам не стоит расслабляться

Землетрясение произошло в 00:28 по сахалинскому времени 10 октября (16:28 мск 9 октября), эпицентр находился на глубине 32 км в 154 км юго-западнее Петропавловска-Камчатского. Магнитуда землетрясения составила 5,5.

"Могли ощутить в Северо-Курильске силой 3-4 балла", - говорится в сообщении.