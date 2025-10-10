В поисках пропавшей под Красноярском семьи за сутки исследовали 430 кв. км местности

В поисковых работах участвовали 234 человека и 51 единица техники

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 10 октября. /ТАСС/. Авиаразведка с применением вертолетов и БПЛА исследовала 427,9 кв. км местности в поисках семьи Усольцевых, пропавшей в Партизанском районе Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС по краю.

Читайте также

Холод опаснее медведей. Под Красноярском ищут пропавшую семью туристов

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь 28 сентября отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь.

"За сутки проведена авиаразведка на площади 427,9 кв. км с применением трех авиационных бортов (вертолетов - прим. ТАСС) волонтерской организации и трех беспилотников", - сообщили в ведомстве.

Всего наземными группами за сутки было обследованно 23 кв. км тайги и 179 км лесных дорог. За прошедшие сутки в поисковых работах участвовали 234 человека и 51 единица техники. К поисковой операции привлечены сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, волонтеры, курсанты военно-инженерного института СФУ, местные жители. С начала поисковых работ наземными группами обследовано 382 кв. км леса и более 4,8 тыс. км лесных дорог.