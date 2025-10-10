На Филиппинах зафиксировали афтершоки после землетрясения магнитудой 7,6
Редакция сайта ТАСС
03:03
БАНГКОК, 10 октября. /ТАСС/. Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин зафиксировал афтершоки после мощного землетрясения магнитудой 7,6 на юге республики.
Магнитуда новых подземных толчков варьировалась от 2.6 до 4.9 с очагом залегания на глубине 10 км.
Институт вулканологии и сейсмологии ранее выпустил предупреждение о разрушительном цунами в провинциях Восточный Давао, Южный Лейте, Северный Суригао и на островах Динагат, настоятельно рекомендовав жителям прибрежных районов немедленно эвакуироваться на возвышенность.
Землетрясение на Филиппинах магнитудой было зафиксировано в 09:43 по местному времени (04:43 мск). Сообщений о разрушениях и жертвах пока не поступало.