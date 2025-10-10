В Киеве изменили движение поездов метро из-за проблем со светом

В городе произошла серия взрывов

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Изменения внесены в движение поездов киевского метрополитена из-за нарушения энергоснабжения после взрывов в столице Украины. Об этом сообщила городская администрация.

По данным, опубликованным в Telegram-канале администрации, на отдельных участках метро движение невозможно, на других - поезда курсируют с увеличенным интервалом.

Украинский холдинг "ДТЭК" сообщает, что Киев частично обесточен. По его данным, специалисты пытаются восстановить энергоснабжение критических объектов.

В ночь на 10 октября в Киеве произошла серия взрывов. Мэр Виталий Кличко назвал ситуацию сложной и сообщил о перебоях с электро- и водоснабжением города. По данным издания "Страна", взрывы, в частности, произошли в районе киевской ТЭЦ-6.