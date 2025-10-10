Во Владивостоке на тлеющем полигоне ТБО продлили ограниченный прием мусора

На его территорию въезд разрешен только спецтранспорту с автоматической разгрузкой

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 10 октября. /ТАСС/. Сотрудники Приморского экологического оператора (ПЭО) и МЧС продолжают ликвидацию очагов тления на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) во Владивостоке, где 6 октября возник пожар. Как сообщила пресс-служба оператора, на полигоне продлили ограниченный прием мусора.

"10 октября на полигоне для обеспечения безопасности водителей спецтранспорта продлен ограниченный прием ТКО. На полигон разрешен въезд только спецтранспорту с автоматической разгрузкой (бункерного типа, самосвалам). Отходы, доставленные на полигон спецтранспортом с ручным способом разгрузки, временно приниматься не будут", - говорится в сообщении.

Оператор сообщил, что на полигоне продолжаются работы по ликвидации очагов задымления. Для этого участки тления пересыпают грунтом. Задействованы 3 бульдозера, экскаватор, 33 самосвала и автоцистерна. Также на объекте дежурят два расчета службы пожаротушения.

Первое сообщение о возгорании на территории полигона ТБО поступило рано утром 6 октября. Вечером того же дня площадь источника задымления составила примерно 3 500 кв. м. По состоянию на утро 7 октября, по данным ПЭО, площадь возгорания составила 2 500 кв. м, открытое горение отсутствует.