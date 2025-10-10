ФСБ показала видео с задержанным по подозрению в госизмене жителем Севастополя

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что задержанный по подозрению в государственной измене по заданию куратора собирал и передавал сведения о местах дислокации в Республике Крым и Севастополе средств ПВО

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

ТАСС, 10 октября. ФСБ показала кадры допроса 45-летнего жителя Севастополя, собиравшего информацию о размещении средств ПВО на полуострове.

На кадрах виден момент допроса обвиняемого.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что задержанный по подозрению в государственной измене через Telegram был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и по заданию куратора собирал и передавал сведения о местах дислокации в Республике Крым и Севастополе средств ПВО.

Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), санкция по которой предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Ленинским районным судом Севастополя он заключен под стражу сроком на два месяца.