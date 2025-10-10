Пострадавших в ДТП в Абхазии туристов переведут на лечение в Сочи

После стабилизации состояния их перевезут в медучреждения Ставрополья санавиацией

СТАВРОПОЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Туристов, пострадавших в результате ДТП в высокогорном районе Абхазии, перевезут на лечение в Сочи. После стабилизации состояния они будут перевезены в медучреждения Ставрополья санавиацией, сообщил в Telegram-канале глава края Владимир Владимиров.

"В республиканской больнице находятся четверо ставропольцев. Им оказана необходимая врачебная помощь. В ближайшее время при участии медиков Абхазии и Краснодарского края их будут переводить в медучреждение города Сочи. Как только состояние пациентов позволит, мы перевезем их в Ставропольский край. Планируем задействовать для этого санитарную авиацию", - написал он.

Губернатор Ставрополья поблагодарил за внимание к происшествию и помощь пострадавшим президента Абхазии Бадру Гунбу и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Ранее в пресс-службе МЧС Абхазии журналистам сообщили о ДТП с туристическим автобусом возле высокогорного поселка Акармара выше города Ткуарчал на востоке республики, в результате которого погибла одна россиянка, пострадали семь человек, среди которых шесть туристов и местный водитель.