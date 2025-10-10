Депутату Малькевичу предъявили обвинение по делу о хищениях

Следствие просит избрать запрет действий в качестве меры пресечения

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Депутату заксобрания Александру Малькевичу предъявлено обвинение по делу о хищениях у Городского агентства по телевидению и радиовещанию Санкт-Петербурга (АО "ГАТР"), сообщили в правоохранительных органах.

Как сообщили ТАСС в суде, следствие ходатайствует перед Басманным районный судом Москвы об избрании ему меры пресечения в виде запрета определенных действий.

"Следствие просит избрать Малькевичу запрет действий в качестве меры пресечения", - сказал собеседник агентства.

По данным официального представителя СК России Светланы Петренко, в хищении денежных средств у АО "ГАТР" обвиняются пять человек. Установлено, что в 2020-2021 годах руководством агентства с представителем частного фонда заключены договоры об информационном сопровождении организации в интернете. Предусмотренные договорами публикации в интересах агентства представитель фонда решил не делать, а представить для оплаты фиктивные документы о якобы выполненных обязательствах в полном объеме. Руководство агентства, зная, что фондом работы не выполнены, а представленные документы содержат ложные сведения, подписало их и перечислило денежные средства фонду в сумме 37,2 млн рублей. Похищенные деньги соучастники по фиктивным основаниям перевели на счета подконтрольных организаций и предпринимателей, а затем обналичили.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержана глава Центра управления регионом Елена Никитина. Она доставлена в Москву для проведения следственных действий. В Басманный суд поступило ходатайство следствия об избрании ей меры пресечения.

Согласно данным из открытых источников, Малькевич - депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга. С 2021 года - генеральный директор телеканала "Санкт-Петербург".