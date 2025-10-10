Одной из пострадавших в ДТП в Абхазии туристок сделали операцию

Еще три пациента находятся в палате

Редакция сайта ТАСС

СУХУМ, 10 октября. /ТАСС/. Россиянка, получившая множественные травмы в результате ДТП в Абхазии, после операции находится в реанимации. Состояние всех пострадавших - под личным контролем министра здравоохранения Абхазии Эдуарда Бутбы, сообщает пресс-служба Минздрава.

Ранее МЧС Абхазии сообщило о ДТП в Ткуарчалском районе, в результате погибла одна россиянка, еще шесть человек были травмированы.

"Вечером 9 октября в Республиканскую больницу Сухума доставили шестерых пациентов, пострадавших в результате ДТП. Двое из них после осмотра специалистов и обследования отпущены на амбулаторное лечение, четверо госпитализированы. Пациентка <…> оперирована. Послеоперационный период протекает гладко, <…> все жизненные показатели в норме, продолжается лечение и наблюдение в отделении реанимации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще три пациента находятся в палате. "Сегодня проведено видеосовещание с российскими коллегами в формате врач - врач. Ситуация на контроле у министра здравоохранения Республики Абхазия Эдуарда Бутбы", - сообщила пресс-служба республиканского Минздрава.