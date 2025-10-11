В поисках семьи под Красноярском обследовали более 5 тыс. км таежных дорог

В поисковой операции принимают участие представители правоохранительных органов, экстренных служб, волонтеры и местные жители

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 11 октября. /ТАСС/. Поисковые группы обследовали более 5 тыс. км таежных дорог и тропинок с начала поисков пропавшей в горной тайге в Красноярском крае семьи Усольцевых. Об этом ТАСС сообщили в региональном ГУ МЧС.

Читайте также

Холод опаснее медведей. Под Красноярском ищут пропавшую семью туристов

28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь.

"Обследовано [с начала поисков] 418 кв. км лесного массива и 5 114,5 км [таежных] дорог", - сообщил представитель ведомства, добавив, что за минувшие сутки поисковые группы прошли 36 кв. км лесного массива и 284,2 км лесных дорог. Поиски пока результатов не дали. В поисковой операции принимают участие представители правоохранительных органов, экстренных служб, волонтеры и местные жители.

Ранее в правоохранительных органах сообщали ТАСС, что на месте поисков снежный покров достигает 50 см.

О пропаже семьи Усольцевых

Правоохранительные органы выдвинули несколько возможных вариантов того, что могло случиться с Усольцевыми. Одна из версий пропажи семьи туристов в Красноярском крае - мужчине стало плохо, а женщина с ребенком не смогли выбраться. Также вполне возможно, что туристы ушли в тайгу, увидели медведей, испугались и заблудились. Возможно, мужчина сделал укрытие и они ожидают спасателей.

Следователи осмотрели машину Усольцевых, где не нашли туристического снаряжения. Установлено, что члены семьи были в легкой одежде, а по дороге в гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи Сергея Усольцева в последний раз был в сети вечером в день пропажи.

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.