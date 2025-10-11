На Байкале ищут пассажира катера, столкнувшегося с другим судном

В поисках задействовали 16 человек и 5 единиц техники

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 11 октября. /ТАСС/. Спасатели МЧС ищут пассажира катера, который на Байкале в Иркутской области столкнулся с другим судном. По данным ведомства, три человека погибли и один пострадал, говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России ранее сообщало, что погибли три человека и двое пострадали, один из пострадавших был госпитализирован, другому оказывалась помощь на месте.

"По предварительной информации, на борту катера находились пять человек. В результате столкновения один получил травмы, трое погибли. Ведется поиск еще одного пассажира. Девять человек, находившиеся на борту второго судна, не пострадали", - говорится в сообщении ГУ МЧС.

В поисках задействованы 16 человек и 5 единиц техники.

По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, произошло столкновение скоростного катера "Важный" и судна "Ярославец". Следователями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).