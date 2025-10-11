Полиция ФРГ задержала человека, открывшего огонь в Гисене

По данным издания Bild, подозреваемый уже попадал в поле зрения полиции

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Michael Probst

БЕРЛИН, 11 октября. /ТАСС/. Полиция ФРГ задержала злоумышленника, который открыл ранее в субботу огонь в центре города Гисен (федеральная земля Гессен). Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на представителя местных правоохранительных органов.

По информации издания, подозреваемый уже попадал в поле зрения полиции.

Как ранее сообщалось, неизвестный открыл огонь около 15:10 по местному времени (16:10 мск) возле одной из букмекерских контор. По уточненным данным, ранения получили три человека. Подозреваемому удалось скрыться с места преступления.

О мотивах действий злоумышленника пока не сообщается, но, как информирует Bild, полиция не считает случившееся терактом.