По подозрению в убийстве вокалиста Lostprophets задержали двоих человек

Как сообщила полиция графства Западный Йоркшир, в участок доставили мужчин 25 и 43 лет

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 12 октября. /ТАСС/. Двое мужчин были задержаны по подозрению в совершении убийства вокалиста британской рок-группы Lostprophets Иэна Уоткинса в тюрьме Уэйкфилд. Об этом сообщила полиция графства Западный Йоркшир.

"Двое мужчин в возрасте 25 лет и 43 лет были задержаны по подозрению в убийстве, они находятся в полицейском участке", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства. Ранее телеканал Sky News сообщил, что на 48-летнего Уоткинса было совершено нападение с ножом.

Музыкант в 2013 году был приговорен к 29 годам тюремного заключения после того, как признал свою вину в 13 преступлениях сексуального характера, включая домогательства к несовершеннолетним, попытку изнасилования ребенка младше 13 лет, хранение и изготовление детской порнографии. В 2023 году в тюрьме Уэйкфилд на него было совершено нападение с применением холодного оружия. По информации газеты The Daily Mirror, тогда музыкант был взят в заложники тремя другими заключенными из-за долга за наркотики в размере £900 и отпущен после вмешательства сотрудников пенитенциарного учреждения в ситуацию.

Группа Lostprophets была основана Уоткинсом и гитаристом Ли Гейзом в 1997 году. За время своего существования коллектив выпустил пять студийных альбомов, которые были проданы в количестве около 3,5 млн копий по всему миру. Два трека группы - Last Train Home и Rooftops - попадали в топ-10 британских чартов. Lostprophets шесть раз становилась лауреатом премии популярного рок-журнала Kerrang!, в том числе дважды в номинации "Лучшая британская группа". Коллектив распался в 2013 году после задержания Уоткинса.