Al Arabiya: трое катарских дипломатов погибли в ДТП в Египте

Они входили в состав делегации по урегулированию конфликта в секторе Газа

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 12 октября. /ТАСС/. По меньшей мере три дипломата, которые входили в состав делегации Катара на переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа, погибли в результате дорожно-транспортного происшествия недалеко от Шарм-эш-Шейха. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его сведениям, в результате аварии три дипломата погибли, еще двое пострадали и находятся в реанимации. Изначально телеканал сообщил, что инцидент произошел в районе конференц-центра в Шарм-эш-Шейхе, однако позже уточнил, что автомобиль попал в аварию в 50 км от этого города, направляясь из Каира.

В свою очередь египетский информационный портал Masrawy сообщил, что машина входила в состав кортежа, сопровождавшего премьер-министра и главу МИД Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани, который в качестве посредника участвовал в непрямых переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение. Египетские и катарские власти этот инцидент пока не прокомментировали.

6 октября делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу в 12:00 мск 10 октября. На 13 октября в Шарм-эш-Шейхе запланирован "Саммит мира", созываемый по случаю заключения сделки.--