В поисках пропавшей под Красноярском семьи обследовали труднодоступную пещеру

Также спасатели исследовали каменистые россыпи за горой Мальвинка

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 12 октября. /ТАСС/. Краевые спасатели обследовали труднодоступную пещеру в Партизанском районе в поисках пропавших в горной тайге супругов Усольцевых и их пятилетней дочери. Об этом говорится в сообщении краевого учреждения "Спасатель".

Читайте также

Холод опаснее медведей. Под Красноярском ищут пропавшую семью туристов

28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь.

"Краевые спасатели обследовали труднодоступные участки: 15-метровую пещеру и каменистые россыпи (курумник) за горой Мальвинка", - говорится в сообщении.

Также спасатели сопровождали полицейских во время поиска телефонного сигнала и обеспечивали работу беспилотника отряда "ЛизаАлерт". Телефон главы семьи Сергея Усольцева в последний раз был в сети вечером в день пропажи. Сигнал зафиксирован на расстоянии 7 км от поселка Кутурчин. Поиски пока результатов не дали. В них задействованы представители правоохранительных органов, экстренных служб, волонтеры, местные жители.

О пропаже семьи Усольцевых

Правоохранительные органы выдвинули несколько возможных вариантов того, что могло случиться с Усольцевыми. Одна из версий пропажи семьи туристов в Красноярском крае - мужчине стало плохо, а женщина с ребенком не смогли выбраться. Также вполне возможно, что туристы ушли в тайгу, увидели медведей, испугались и заблудились. Возможно, мужчина сделал укрытие и они ожидают спасателей.

Следователи осмотрели машину Усольцевых, где не нашли туристического снаряжения. Установлено, что Усольцевы были в легкой одежде, а по дороге в гору их видели двое туристов.

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.