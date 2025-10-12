В поисках пропавшей под Красноярском семьи обследовали труднодоступную пещеру
КРАСНОЯРСК, 12 октября. /ТАСС/. Краевые спасатели обследовали труднодоступную пещеру в Партизанском районе в поисках пропавших в горной тайге супругов Усольцевых и их пятилетней дочери. Об этом говорится в сообщении краевого учреждения "Спасатель".
28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь.
"Краевые спасатели обследовали труднодоступные участки: 15-метровую пещеру и каменистые россыпи (курумник) за горой Мальвинка", - говорится в сообщении.
Также спасатели сопровождали полицейских во время поиска телефонного сигнала и обеспечивали работу беспилотника отряда "ЛизаАлерт". Телефон главы семьи Сергея Усольцева в последний раз был в сети вечером в день пропажи. Сигнал зафиксирован на расстоянии 7 км от поселка Кутурчин. Поиски пока результатов не дали. В них задействованы представители правоохранительных органов, экстренных служб, волонтеры, местные жители.
О пропаже семьи Усольцевых
Правоохранительные органы выдвинули несколько возможных вариантов того, что могло случиться с Усольцевыми. Одна из версий пропажи семьи туристов в Красноярском крае - мужчине стало плохо, а женщина с ребенком не смогли выбраться. Также вполне возможно, что туристы ушли в тайгу, увидели медведей, испугались и заблудились. Возможно, мужчина сделал укрытие и они ожидают спасателей.
Следователи осмотрели машину Усольцевых, где не нашли туристического снаряжения. Установлено, что Усольцевы были в легкой одежде, а по дороге в гору их видели двое туристов.
Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.