Поисками семьи под Красноярском будут заняты только подготовленные волонтеры

На поиск допускаются только люди со спецподготовкой по альпинизму и горному туризму, необходимым снаряжением и навыками ночевки в горах - на отработку длительных задач, а также с легальным оружием - для обеспечения безопасности поисковиков

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 12 октября. /ТАСС/. Только волонтеры, имеющие специальную подготовку по альпинизму, будут задействованы в поисках пропавшей в горной тайге в Партизанском районе Красноярска семьи Усольцевых. Такое ограничение начнет действовать с воскресенья, сообщает пресс-служба добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Читайте также

Холод опаснее медведей. Под Красноярском ищут пропавшую семью туристов

28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь.

"Из-за возрастающих рисков, ухудшения погодных условий и отсутствия возможности добраться до труднодоступных мест на поиск допускаются только люди со спецподготовкой по альпинизму и горному туризму, необходимым снаряжением ("кошками") и навыками ночевки в горах - на отработку длительных задач, а также с легальным оружием - для обеспечения безопасности поисковиков", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили ТАСС, что такое ограничение начнет действовать с воскресенья.

В отряде отметили, что за все время в поисках приняли участие более 1,5 тыс. добровольцев, которые прошли более 4,5 тыс. км. Также в отряде просят неравнодушных граждан помочь поисковикам с водой и продуктами длительного хранения, туристическим снаряжением, пауэрбанками, батарейками.

О пропаже семьи Усольцевых

Правоохранительные органы выдвинули несколько возможных вариантов того, что могло случиться с Усольцевыми. Одна из версий пропажи семьи туристов в Красноярском крае - мужчине стало плохо, а женщина с ребенком не смогли выбраться. Также вполне возможно, что туристы ушли в тайгу, увидели медведей, испугались и заблудились. Возможно, мужчина сделал укрытие и они ожидают спасателей.

Следователи осмотрели машину Усольцевых, где не нашли туристического снаряжения. Установлено, что Усольцевы были в легкой одежде, а по дороге в гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи Сергея Усольцева в последний раз был в сети вечером в день пропажи. Сигнал зафиксирован на расстоянии 7 км от поселка Кутурчин.

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.