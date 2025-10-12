Среди пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Горловке есть ребенок

Он тяжело ранен

ДОНЕЦК, 12 октября. /ТАСС/. Несовершеннолетний мальчик пострадал при ударе Вооруженных сил Украины по автобусу в Горловке ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

"В Никитовском районе Горловки при атаке ударного БПЛА на рейсовый автобус №2 тяжело ранен мальчик 2010 года рождения, ранения средней степени тяжести получили мужчина 2005 года рождения, женщина 1965 года рождения, также пострадали мужчины 1960 и 1963 г. р., женщина 1959 года рождения. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - написал он в Telegram-канале.

Пушилин добавил, что с начала суток из-за ударов ВСУ в регионе повреждены жилой дом и административное здание.