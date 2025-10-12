На Камчатке количество афтершоков за неделю уменьшилось более чем на 50%

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 октября. /ТАСС/. Количество афтершоков после июльского землетрясения на Камчатке уменьшилось за неделю более чем на 50%, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по региону.

"За семь дней зарегистрированы 75 афтершоков. Для сравнения - за прошедшую неделю их было 145", - отметили в ведомстве.

Как сказали ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН, афтершоковый процесс после подземного толчка развивается по типичному сценарию. Количество ощущаемых землетрясений снижается, однако ученые не исключают повторения толчков силой около пяти баллов. При этом уровень сейсмичности остается экстремально высоким.