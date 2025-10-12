Dallas Morning News: при крушении самолета в Техасе погибли два человека

Национальный совет по безопасности на транспорте расследует инцидент с Beech King Air C90

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли при крушении легкомоторного самолета недалеко от города Форт-Уэрт (штат Техас). Об этом сообщила газета Dallas Morning News.

По ее информации, самолет упал на автомобильную парковку в промышленной зоне и врезался в стоящую там технику, после чего загорелся.

Национальный совет по безопасности на транспорте в свою очередь сообщил, что расследует крушение турбовинтового самолета Beech King Air C90. Эта модель рассчитана на двух членов экипажа и пятерых пассажиров.

Информации о числе находившихся на борту воздушного судна людей и сведений о вероятной причине произошедшего пока не приводится.