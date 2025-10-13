В Сочи начались поиски пропавшей из-за ливней тургруппы

В составе группы находятся дети 10 и 13 лет

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Зарегистрированная туристическая группа из восьми человек оказалась отрезанной от маршрута в Сочи из-за подъема воды в реке Уруштен после сильных дождей. На их поиски выдвинулись спасатели. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Во время перехода через реку Уруштен начался сильный подъем воды из-за продолжительных дождей. Река резко поднялась, отрезав группу от маршрута. В составе группы также находятся дети 10 и 13 лет", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что всего в группе восемь человек. С 7 по 12 октября она находилась на маршруте в горно-туристическом центре "Газпром", который проходит через "Поляну пихтовую", "Лагерь холодный" и метеостанцию "Джуга". "Вертолет со спасателями МЧС России вылетел на поиски и спасение группы в Сочи", - добавили в ведомстве