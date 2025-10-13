Статья
В горах Сочи застряли туристы. Главное об их эвакуации
Редакция сайта ТАСС
07:33
Спасатели эвакуировали вертолетом туристическую группу, застрявшую из-за непогоды в горах Сочи, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
ТАСС собрал основное о ситуации.
О ЧП
- Зарегистрированная туристическая группа из восьми человек оказалась отрезанной от маршрута в Сочи из-за подъема воды в реке Уруштен в результате сильных дождей.
- С 7 по 12 октября она находилась на маршруте в горно-туристическом центре "Газпром", который проходит через "Поляну пихтовую", "Лагерь холодный" и метеостанцию "Джуга".
- В составе группы также были дети 10 и 13 лет.
Эвакуация
- Спасатели эвакуировали всех туристов вертолетом МЧС России.
- Их доставили на базу ЮРПСО МЧС России в поселке Навагинка.
- Состояние людей удовлетворительное, в госпитализации они не нуждаются.