Статья

В горах Сочи застряли туристы. Главное об их эвакуации

Редакция сайта ТАСС
07:33
© Эрик Романенко/ ТАСС, архив

Спасатели эвакуировали вертолетом туристическую группу, застрявшую из-за непогоды в горах Сочи, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

ТАСС собрал основное о ситуации.

О ЧП

  • Зарегистрированная туристическая группа из восьми человек оказалась отрезанной от маршрута в Сочи из-за подъема воды в реке Уруштен в результате сильных дождей.
  • С 7 по 12 октября она находилась на маршруте в горно-туристическом центре "Газпром", который проходит через "Поляну пихтовую", "Лагерь холодный" и метеостанцию "Джуга".
  • В составе группы также были дети 10 и 13 лет.

Эвакуация

  • Спасатели эвакуировали всех туристов вертолетом МЧС России.
  • Их доставили на базу ЮРПСО МЧС России в поселке Навагинка.
  • Состояние людей удовлетворительное, в госпитализации они не нуждаются.
 
