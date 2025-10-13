Статья

В горах Сочи застряли туристы. Главное об их эвакуации

Редакция сайта ТАСС

© Эрик Романенко/ ТАСС, архив

Спасатели эвакуировали вертолетом туристическую группу, застрявшую из-за непогоды в горах Сочи, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

ТАСС собрал основное о ситуации.

О ЧП

Зарегистрированная туристическая группа из восьми человек оказалась отрезанной от маршрута в Сочи из-за подъема воды в реке Уруштен в результате сильных дождей.

С 7 по 12 октября она находилась на маршруте в горно-туристическом центре "Газпром", который проходит через "Поляну пихтовую", "Лагерь холодный" и метеостанцию "Джуга".

В составе группы также были дети 10 и 13 лет.

Эвакуация