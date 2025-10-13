Застрявшую в горах Сочи тургруппу эвакуировали вертолетом

Людей доставили на базу МЧС в поселке Навагинка

© МЧС России/ ТАСС

КРАСНОДАР, 13 октября. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали вертолетом застрявшую из-за непогоды в горах Сочи туристическую группу, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Спасатели в Сочи эвакуировали всех туристов вертолетом МЧС России. Туристическую группу доставили на базу ЮРПСО МЧС России в поселке Навагинка. Состояние людей удовлетворительное, в госпитализации не нуждаются", - говорится в сообщении.