Застрявшую в горах Сочи тургруппу эвакуировали вертолетом
Редакция сайта ТАСС
06:58
обновлено 07:03
КРАСНОДАР, 13 октября. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали вертолетом застрявшую из-за непогоды в горах Сочи туристическую группу, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"Спасатели в Сочи эвакуировали всех туристов вертолетом МЧС России. Туристическую группу доставили на базу ЮРПСО МЧС России в поселке Навагинка. Состояние людей удовлетворительное, в госпитализации не нуждаются", - говорится в сообщении.