Прокуратура назвала предварительную причину взрыва в доме в Алчевске

В ведомстве сообщили об утечке газа

ЛУГАНСК, 13 октября. /ТАСС/. Утечка газа, по предварительным данным, стала причиной взрыва в Алчевске Луганской Народной Республики, где погибли два человека и частично обрушился дом. Об этом журналистам сообщила помощник прокурора ЛНР Елена Усачева.

"Прокуратура организовала проверку в связи с произошедшим взрывом газа в многоквартирном жилом доме в городе Алчевске. <…> По предварительным данным, причиной случившегося является утечка газа. В ходе проверки, проведение которой поручено Алчевской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования", - сказала она.